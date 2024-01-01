Альтернативы - Stork

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab — это корпоративная платформа для совместной работы, которая обеспечивает безопасную и быструю связь, когда бы она вам ни потребовалась, где бы вы ни находились. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА - Все, что вам нужно, в одном месте - единое приложение для голосовой связи, видео, обмена сообщениям...