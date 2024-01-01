LoopUp — это решение для конференц-связи премиум-класса, которое позволяет легко проводить высококачественные удаленные встречи, обеспечивая при этом безопасность, необходимую корпоративным пользователям. Никакого обучения не требуется. Более 7000 компаний по всему миру доверяют LoopUp свои важные удаленные встречи, от ежедневных конференц-звонков до важных мероприятий. В число клиентов входят Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance и BMJ. Мы помогаем нашей клиентской базе из 17 мест по всему миру.

Веб-сайт: loopup.com

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