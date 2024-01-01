LoopUp

LoopUp

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Веб-сайт: loopup.com

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LoopUp — это решение для конференц-связи премиум-класса, которое позволяет легко проводить высококачественные удаленные встречи, обеспечивая при этом безопасность, необходимую корпоративным пользователям. Никакого обучения не требуется. Более 7000 компаний по всему миру доверяют LoopUp свои важные удаленные встречи, от ежедневных конференц-звонков до важных мероприятий. В число клиентов входят Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance и BMJ. Мы помогаем нашей клиентской базе из 17 мест по всему миру.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: loopup.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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Bitrix24

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