Яндекс.Календарь — сервис для планирования повседневных задач: от обычных мероприятий до важных встреч.

Веб-сайт: calendar.yandex.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yandex Calendar, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.