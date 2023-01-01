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Zenkit To Do

Zenkit To Do

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Веб-сайт: zenkit.com

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Zenkit To Do — это очень простое приложение для управления задачами, которое поможет вам продуктивно работать и сотрудничать с кем угодно. Он позволяет вам организовывать задачи, списки покупок, встречи, мероприятия, поездки, идеи, заметки, места и все остальное, что для вас важно. Вы можете создавать списки и делиться задачами с членами вашей команды, семьей и друзьями. To Do синхронизирует все между всеми вашими устройствами, поэтому вы можете получить доступ к своим спискам, где бы вы ни находились, даже в автономном режиме.

Веб-сайт: zenkit.com

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