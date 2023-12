Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zenkit To Do в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Zenkit To Do — это очень простое приложение для управления задачами, которое поможет вам продуктивно работать и сотрудничать с кем угодно. Он позволяет вам организовывать задачи, списки покупок, встречи, мероприятия, поездки, идеи, заметки, места и все остальное, что для вас важно. Вы можете создавать списки и делиться задачами с членами вашей команды, семьей и друзьями. To Do синхронизирует все между всеми вашими устройствами, поэтому вы можете получить доступ к своим спискам, где бы вы ни находились, даже в автономном режиме.

Веб-сайт: zenkit.com

