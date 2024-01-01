Программное обеспечение для управления задачами - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления задачами включает в себя цифровые инструменты, которые способствуют эффективному планированию, организации и отслеживанию задач и проектов. Эти приложения предоставляют централизованную платформу для создания, назначения и мониторинга задач, содействия сотрудничеству и повышения производительности отдельных сотрудников и команд. Программное обеспечение для управления задачами оптимизирует рабочий процесс, улучшает коммуникацию и помогает эффективно соблюдать сроки, предлагая комплексное решение для управления различными аспектами выполнения проектов и задач.
Отправить новое приложение
Google Tasks
tasks.google.com
Управляйте, записывайте и редактируйте свои задачи где угодно и когда угодно с помощью задач, которые синхронизируются на всех ваших устройствах. Интеграция с Gmail и Календарем Google поможет вам выполнять задачи быстрее.
Microsoft To Do
todo.microsoft.com
Microsoft To Do (ранее называвшийся Microsoft To-Do) — это облачное приложение для управления задачами. Оно позволяет пользователям управлять своими задачами со смартфона, планшета и компьютера. Эта технология разработана командой Wunderlist, которую приобрела Microsoft, а автономные приложения испо...
Todoist
todoist.com
Присоединяйтесь к 25 миллионам людей и команд, которые организуют, планируют и совместно работают над задачами и проектами с Todoist. «Лучший список дел» от The Verge.
iCloud Reminders
icloud.com
Вы можете создавать задачи, управлять ими и организовывать их в списки с помощью «Напоминаний» на iCloud.com. Вы также можете поделиться списками напоминаний с другими пользователями iCloud.
TickTick
ticktick.com
TickTick — это простой и эффективный список дел и приложение-менеджер задач, которое помогает вам составлять расписание, управлять временем, оставаться сосредоточенным, напоминать о сроках и организовывать жизнь дома, на работе и где угодно. TickTick поможет вам максимально эффективно использовать ...
TasksBoard
tasksboard.com
Настольное приложение для задач Google.
Any.do
any.do
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.
Zenkit To Do
zenkit.com
Zenkit To Do — это очень простое приложение для управления задачами, которое поможет вам продуктивно работать и сотрудничать с кем угодно. Он позволяет вам организовывать задачи, списки покупок, встречи, мероприятия, поездки, идеи, заметки, места и все остальное, что для вас важно. Вы можете созда...
Dataslayer
dataslayer.ai
ЦИФРОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — ЛЕГКО. Импортируйте все свои данные Digital MK в Google Sheets, Data Studio, платформы бизнес-аналитики (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) и BigQuery за считанные секунды. Лучшая альтернатива Supermetrics.