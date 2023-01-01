TickTick — это простой и эффективный список дел и приложение-менеджер задач, которое помогает вам составлять расписание, управлять временем, оставаться сосредоточенным, напоминать о сроках и организовывать жизнь дома, на работе и где угодно. TickTick поможет вам максимально эффективно использовать свой день и добиваться поставленных целей (GTD). Есть ли идея, которую вы хотите реализовать, личные цели, которые нужно достичь, работа, которую нужно выполнить, привычки, которые нужно отслеживать, проекты для сотрудничества с коллегами или даже список покупок, которым можно поделиться с семьей (с помощью составителя списка). Достигайте своих целей с помощью нашего планировщика производительности.

Веб-сайт: ticktick.com

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