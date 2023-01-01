WebCatalog

Альтернативы - TickTick

Google Tasks

Google Tasks

tasks.google.com

Управляйте, записывайте и редактируйте свои задачи где угодно и когда угодно с помощью задач, которые синхронизируются на всех ваших устройствах. Интеграция с Gmail и Календарем Google поможет вам выполнять задачи быстрее.

Microsoft To Do

Microsoft To Do

todo.microsoft.com

Microsoft To Do (ранее называвшийся Microsoft To-Do) — это облачное приложение для управления задачами. Оно позволяет пользователям управлять своими задачами со смартфона, планшета и компьютера. Эта технология разработана командой Wunderlist, которую приобрела Microsoft, а автономные приложения испо...

Todoist

Todoist

todoist.com

Присоединяйтесь к 25 миллионам людей и команд, которые организуют, планируют и совместно работают над задачами и проектами с Todoist. «Лучший список дел» от The Verge.

iCloud Reminders

iCloud Reminders

icloud.com

Вы можете создавать задачи, управлять ими и организовывать их в списки с помощью «Напоминаний» на iCloud.com. Вы также можете поделиться списками напоминаний с другими пользователями iCloud.

TasksBoard

TasksBoard

tasksboard.com

Настольное приложение для задач Google.

Any.do

Any.do

any.do

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.

Zenkit To Do

Zenkit To Do

zenkit.com

Zenkit To Do — это очень простое приложение для управления задачами, которое поможет вам продуктивно работать и сотрудничать с кем угодно. Он позволяет вам организовывать задачи, списки покупок, встречи, мероприятия, поездки, идеи, заметки, места и все остальное, что для вас важно. Вы можете созда...

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

ЦИФРОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — ЛЕГКО. Импортируйте все свои данные Digital MK в Google Sheets, Data Studio, платформы бизнес-аналитики (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) и BigQuery за считанные секунды. Лучшая альтернатива Supermetrics.

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.