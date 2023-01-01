Устали от старого скучного списка дел? Memorigi® — это визуально ориентированный список дел, менеджер задач, планировщик, календарь и приложение для напоминаний, которое поможет вам организовать жизнь и работу.

Веб-сайт: memorigi.app

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