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Staffomatic

Staffomatic

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Веб-сайт: staffomatic.com

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Программное обеспечение Rota, онлайн-планировщик смен и календарь рабочих смен, которые экономят 90% вашего времени: организуйте для сотрудников удобные календари смен, управляйте отпусками и персоналом!

Веб-сайт: staffomatic.com

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