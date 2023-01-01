LeaveBoard

Система управления персоналом и отпусками. Облачные HR-инструменты для отслеживания свободного времени сотрудников (например, отпуска, личного отпуска и отпусков), централизации данных о рабочей силе, расширения возможностей сотрудников и получения точных отчетов. Начните экономить время на управлении персоналом.

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