EmpMonitor

Система управления персоналом предприятия нового поколения. 100% надежный пакет управления персоналом. Мониторинг сотрудников, учет рабочего времени, управление посещаемостью, повышение производительности и многое другое.

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