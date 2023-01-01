Smart Workforce

Универсальное решение для управления персоналом для повышения производительности Удовлетворите все свои потребности в управлении персоналом с помощью единой информационной панели и автоматизируйте планирование и посещаемость с помощью нашего облачного универсального пакета управления персоналом.

Веб-сайт: smartworkforce.co.uk

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