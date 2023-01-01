Ваше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей Наше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей — идеальное решение для упрощения ваших бизнес-операций. Благодаря нашему простому в использовании интерфейсу вы можете управлять своим рестораном или розничным бизнесом из любого места и в любое время.

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