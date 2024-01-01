OfficeBooks предлагает простое в использовании приложение для управления бизнесом для малого и среднего бизнеса. Решение OfficeBooks представляет собой предложение «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которое сводит к минимуму первоначальные затраты и затраты на инфраструктуру без ущерба для функциональности и производительности. Наш основной продукт — OfficeBooks.com, размещенное на сервере приложение для управления бизнесом, которое предоставляет пользователям инструменты для управления продажами, контактами, закупками, производством, рабочими заказами и контролем запасов. Самое приятное то, что с OfficeBooks в облаке ваша система доступна где угодно; в офисе, дома или в дороге.

Веб-сайт: officebooks.com

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