OfficeBooks

OfficeBooks

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Веб-сайт: officebooks.com

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OfficeBooks предлагает простое в использовании приложение для управления бизнесом для малого и среднего бизнеса. Решение OfficeBooks представляет собой предложение «программное обеспечение как услуга» (SaaS), которое сводит к минимуму первоначальные затраты и затраты на инфраструктуру без ущерба для функциональности и производительности. Наш основной продукт — OfficeBooks.com, размещенное на сервере приложение для управления бизнесом, которое предоставляет пользователям инструменты для управления продажами, контактами, закупками, производством, рабочими заказами и контролем запасов. Самое приятное то, что с OfficeBooks в облаке ваша система доступна где угодно; в офисе, дома или в дороге.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: officebooks.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением OfficeBooks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

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MYOB Australia

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