Factorial HR

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

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Программное обеспечение для управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Менеджер документов, отчеты, отпуска, больничные, организационные схемы, портал сотрудников и +

Веб-сайт: factorialhr.com

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