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Factorial HR

Factorial HR

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: factorialhr.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Программное обеспечение для управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Менеджер документов, отчеты, отпуска, больничные, организационные схемы, портал сотрудников и +

Веб-сайт: factorialhr.com

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