Современная POS-система, созданная для малого и среднего бизнеса на Мальдивах, с передовыми инструментами для аналитики, управления запасами и продажами.

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