Floww.ai — это пакет программного обеспечения на базе GenAI, обеспечивающий высокую скорость продаж для предприятий B2C и B2B2C. Интегрированная платформа продаж Floww.ai предлагает CRM для управления продажами, мгновенную аналитику NoCode, автоматизацию маркетинга и рабочих процессов, интегрированную с современным стеком коммуникаций. Передовые инструменты генеративного искусственного интеллекта Floww.ai, Sales Co-Pliot и Analytics Co-Pliot, обеспечивают эффективные и высококачественные подходы к продажам, основанные на мгновенной аналитике и глубокой аналитике. Большинство CRM созданы в первую очередь для сценариев использования B2B и не могут эффективно адаптироваться для бизнеса B2C и B2B2C. Высокая скорость и объем современных продаж B2C требуют интегрированной платформы продаж, обеспечивающей гибкое управление продажами и быструю адаптацию к динамичной рыночной среде.

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