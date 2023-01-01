Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует искусственный интеллект для предоставления динамических сигналов и подсказок для конверсии продаж. Оно также расширяет возможности лидеров продаж посредством интеллектуального управления метаданными совещаний и анализа эффективности продаж.

Веб-сайт: goodmeetings.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Goodmeetings, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.