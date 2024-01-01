OverQuota — это инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для улучшения встреч по продажам и повышения эффективности продаж. Он предоставляет информацию в режиме реального времени во время встреч по продажам, чтобы помочь пользователям выиграть больше сделок. С помощью OverQuota пользователи могут создавать планы встреч, используя шаблоны, включающие лучшие практики продаж для обеспечения готовности. Во время встречи инструмент предлагает помощь на базе искусственного интеллекта, предоставляя ценную информацию для преодоления возражений и предоставления эффективных вариантов обсуждения, повышающих шансы на заключение сделки. OverQuota также автоматизирует ведение заметок, фиксируя важные детали разговора и обобщая их в заметки, соответствующие плану собрания. Эта функция устраняет необходимость ведения заметок вручную, экономит время и позволяет пользователям сосредоточиться на разговоре. После встречи OverQuota упрощает задачу обновления системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предоставляя решение в один клик. Это устраняет необходимость использования нескольких вкладок браузера и утомительного копирования и вставки из заметок, оптимизируя процесс и обеспечивая точные и эффективные обновления CRM. OverQuota стремится преобразовать процессы продаж, используя технологию искусственного интеллекта для предоставления ценной информации, повышения производительности и улучшения общих показателей продаж.

Веб-сайт: overquota.ai

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