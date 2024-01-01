AnyClip — это автоматизированная видеоплатформа, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для преобразования традиционных видео в динамичный и интеллектуальный контент. Их инструменты на базе искусственного интеллекта направлены на улучшение видео, делая его доступным для поиска, измеримым, персонализированным, рекламным и интерактивным. Платформа предлагает два основных продукта: Genius+ и GeniusWork. Genius+ предназначен для общения с клиентами и служит платформой управления видео. Он преобразует видео в интеллектуальный контент, который можно полностью активировать, обеспечивая такие функции, как возможность поиска и персонализация. GeniusWork, с другой стороны, представляет собой платформу внутренних коммуникаций на базе искусственного интеллекта, которая облегчает обмен знаниями и сотрудничество внутри организаций. AnyClip также предоставляет модели улучшения данных и машинного обучения на основе искусственного интеллекта, которые можно интегрировать в существующие рабочие процессы. Эти модели улучшают традиционные видео, обогащая их данными и обеспечивая интеллектуальные функции видео. Используя искусственный интеллект, AnyClip позволяет компаниям раскрыть внутренние данные своих видео и использовать преимущества, обычно связанные с текстовым контентом, такие как прозрачность, интерактивность и сотрудничество. В целом, платформа и инструменты AnyClip помогают компаниям делать свои видео более интеллектуальными, интерактивными и эффективными, предоставляя им передовые видеорешения для различных приложений и отраслей.

Веб-сайт: anyclip.com

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