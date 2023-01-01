MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.

Веб-сайт: meetgeek.ai

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