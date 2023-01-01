Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Leave Dates — это идеальный планировщик отпусков для сотрудников малого и среднего бизнеса, который оптимизирует процессы управления отпусками с минимумом хлопот, высвобождает время и улучшает офисную культуру одним махом.

Веб-сайт: leavedates.com

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