CANDIS автоматизирует финансовые процессы, такие как получение счетов-фактур, ввод данных, утверждение счетов и экспорт данных для малого и среднего бизнеса с помощью искусственного интеллекта. Все, что вам нужно сделать, это подключить несколько источников данных, и CANDIS выполнит всю работу за вас.

Веб-сайт: my.candis.io

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