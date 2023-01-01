BerniePortal® — это универсальный HRIS, который позволяет малым и средним предприятиям оптимизировать работу с персоналом, улучшить качество обслуживания сотрудников и тратить больше времени на создание бизнеса, который им нравится.

Веб-сайт: bernieportal.com

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