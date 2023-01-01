AanyaHR — это самая передовая, инновационная и настраиваемая система управления персоналом и заработной платой на Филиппинах. Получите все свои HR-решения для учета рабочего времени, управления отпусками и расчета заработной платы из системы, совместимой с Интернетом, мобильными устройствами и планшетами, чтобы вы могли работать в любое время и в любом месте.

Веб-сайт: aanyahr.com

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