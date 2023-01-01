Упростите управление персоналом с помощью HealthBoxHR. Наша платформа позволяет вам управлять заработной платой, отпусками по болезни, табелями учета рабочего времени и многим другим — и все это в одном удобном месте. Присоединяйтесь к более чем 1 миллиону довольных пользователей и узнайте, как HealthBoxHR может помочь вам сэкономить время, сократить расходы и улучшить ваши HR-процессы.

Веб-сайт: healthboxhr.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HealthBoxHR, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.