Check — это API расчета заработной платы как услуги, который позволяет встраивать расчет заработной платы непосредственно в вашу вертикальную платформу SaaS, HR или платформу учета рабочего времени.

Веб-сайт: checkhq.com

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