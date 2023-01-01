WebCatalog

Namely

Namely

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: namely.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Namely в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

А именно, это единственная платформа для управления персоналом, расчетом заработной платы, льгот и талантов, которая понравится вашим сотрудникам. Это больше, чем программное обеспечение для управления персоналом: это необходимые вам консультации по соблюдению требований и льготам.

Веб-сайт: namely.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Namely, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Justworks

Justworks

justworks.com

Dayforce

Dayforce

ceridian.com

Humi

Humi

humi.ca

OnPay

OnPay

onpay.com

Bambee

Bambee

bambee.com

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Remote

Remote

remote.com

Decisely

Decisely

decisely.com

Horilla

Horilla

horilla.com

Paycor

Paycor

paycor.com

SuccessFactors

SuccessFactors

sap.com

BravoSUITE

BravoSUITE

bravosuite.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности