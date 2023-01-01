Cocoon — это платформа управления отпусками, которая упрощает соблюдение требований, претензий и расчет заработной платы, обеспечивая беспрепятственный и более чуткий опыт сотрудников в отпуске.

Веб-сайт: meetcocoon.com

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