WebCatalog
Cocoon

Cocoon

meetcocoon.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cocoon в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cocoon — это платформа управления отпусками, которая упрощает соблюдение требований, претензий и расчет заработной платы, обеспечивая беспрепятственный и более чуткий опыт сотрудников в отпуске.

Веб-сайт: meetcocoon.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cocoon, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Healthicity

Healthicity

healthicity.com

Namely

Namely

namely.com

OnShift

OnShift

onshift.com

Zoho People Plus

Zoho People Plus


LeaveBoard

LeaveBoard

leaveboard.com

AanyaHR

AanyaHR

aanyahr.com

Fincent

Fincent

fincent.com

Deel

Deel

letsdeel.com

Perimeter 81

Perimeter 81

perimeter81.com

Skuad

Skuad

skuad.io

Harbor Compliance

Harbor Compliance

harborcompliance.com

HealthBoxHR

HealthBoxHR

healthboxhr.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности