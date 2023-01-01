ZingHR является движущей силой, которая помогает организациям выйти за рамки автоматизации и предоставить решение, которое может напрямую повлиять на бизнес-результаты и улучшить качество обслуживания сотрудников. ZingHR стремится к подходу, ориентированному на сотрудников и ориентированному на мобильные устройства. Корпоративная HCM-платформа для улучшения персонала независимо от географических границ, охватывающая весь спектр от адаптации до выхода и далее.

Веб-сайт: zinghr.com

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