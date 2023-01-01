Paychex, Inc. — американский поставщик услуг аутсорсинга человеческих ресурсов, расчета заработной платы и льгот для малого и среднего бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Рочестере, штат Нью-Йорк. Компания имеет более 100 офисов, обслуживающих около 670 000 клиентов, получающих заработную плату в США и Европе. В 2019 году Paychex заняла 700-е место в списке крупнейших корпораций Fortune 500 по выручке, а выручка компании за 2020 финансовый год, по прогнозам, превысит 4,1 миллиарда долларов.

Веб-сайт: paychex.com

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