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RIT myCourses

RIT myCourses

rit.edu

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Рочестерский технологический институт, основанный в 1829 году, представляет собой частный университет совместного обучения с девятью колледжами, в которых особое внимание уделяется профессиональному образованию и экспериментальному обучению. Кампус занимает 1300 акров в пригороде Рочестера, третьем по величине городе штата Нью-Йорк. RIT также имеет международные представительства в Восточной Европе, Дубае и Китае.

Веб-сайт: rit.edu

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