RIT myCourses

Рочестерский технологический институт, основанный в 1829 году, представляет собой частный университет совместного обучения с девятью колледжами, в которых особое внимание уделяется профессиональному образованию и экспериментальному обучению. Кампус занимает 1300 акров в пригороде Рочестера, третьем по величине городе штата Нью-Йорк. RIT также имеет международные представительства в Восточной Европе, Дубае и Китае.

Веб-сайт: rit.edu

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