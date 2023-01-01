Semafor
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Semafor в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: semafor.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Semafor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Epoch TV
theepochtimes.com
Epoch Times
theepochtimes.com
France 24
france24.com
South China Morning Post
scmp.com
BuzzFeed News
buzzfeednews.com
IOL News
iol.co.za
Foreign Policy
foreignpolicy.com
Nation.Africa
nation.africa
Monocle
monocle.com
Foreign Affairs
foreignaffairs.com
Politpost
politpost.com
China Airlines
china-airlines.com