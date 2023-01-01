Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Ваша работа с персоналом теперь стала умнее Управляйте комплексными операциями по управлению персоналом, расчетом заработной платы, посещаемостью и многим другим с помощью простой и автоматизированной системы управления персоналом – MySyarikat

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