BoardBell включает в себя доски задач и командный чат для управления проектами. Назначайте, отслеживайте, обсуждайте и выполняйте работу где угодно и когда угодно.

Веб-сайт: boardbell.com

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