Zenchat — это решение для командного обмена сообщениями и чата со встроенным управлением задачами.

Веб-сайт: zenkit.com

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