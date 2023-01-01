Вам не нужно платить за 10 разных приложений, а затем пытаться заставить их работать вместе. Yalla — самое простое в использовании программное обеспечение для управления командой и совместной работы, созданное людьми, одержимыми командной работой. Yalla помогает растущим командам, как удаленным, так и локальным, сохранять целостность, сводя к минимуму количество вещей, которые ускользают из виду. Он обеспечивает совместную работу над задачами и проектами, командный чат, централизованные обсуждения, простое управление клиентами и сотрудничество с ними, управление процессами и рабочими процессами, а также позволяет легко расставлять приоритеты в работе на лету.

Веб-сайт: yalla.team

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