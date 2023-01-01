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Airtable

Airtable

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Веб-сайт: airtable.com

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Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airtable аналогичны ячейкам в электронной таблице, но имеют такие типы, как «флажок», «номер телефона» и «раскрывающийся список», и могут ссылаться на вложения файлов, например изображения. Пользователи могут создавать базу данных, настраивайте типы столбцов, добавляйте записи, связывайте таблицы друг с другом, сотрудничайте, сортируйте записи и публикуйте представления на внешних веб-сайтах.

Веб-сайт: airtable.com

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