Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для работы с электронными таблицами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для работы с электронными таблицами — это цифровые инструменты, предназначенные для организации, анализа и управления числовыми данными в табличном формате. Пользователи могут создавать сетки или листы, в которых данные организованы в строки и столбцы, а также выполнять вычисления, создавать диаграммы и создавать отчеты. Программное обеспечение для работы с электронными таблицами широко используется для таких задач, как составление бюджета, финансовый анализ и управление данными.