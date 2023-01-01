Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб-дизайна на разработку веб-приложений. Его первым коммерческим приложением был Basecamp, за ним последовали Backpack, Campfire и Highrise. Платформа веб-приложений с открытым исходным кодом Ruby on Rails изначально была создана для внутреннего использования в 37signals, а затем была публично выпущена в 2004 году. В феврале 2014 года компания приняла новую стратегию, полностью сосредоточившись на своем флагманском продукте, пакете программного обеспечения, также называемом Basecamp. и переименование компании из 37signals в Basecamp. Джейсон Фрид и Дэвид Хайнемайер Ханссон опубликовали несколько книг под названием 37signals.

Веб-сайт: basecamp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Basecamp, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.