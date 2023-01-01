Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Rake включает в себя виджет чата для привлечения посетителей веб-сайта - функции командного общения с прямыми сообщениями, беседы по каналам - многоканальные соединения в чате на различных платформах - мониторинг посетителей веб-сайта с помощью простой версии Google Analytics в реальном времени - управление задачами для отслеживания разговоров

Веб-сайт: rake.ai

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