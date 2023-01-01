Более 14 000 малых предприятий доверяют виртуальным администраторам Ruby, чтобы создавать значимые связи по телефону и через чат в режиме 24/7. Ruby помогает малому бизнесу экономить время, повышать лояльность и создавать значимые связи с абонентами и посетителями веб-сайтов с помощью виртуального регистратора, работающего 24/7/365, и решений для онлайн-чата.

Веб-сайт: ruby.com

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