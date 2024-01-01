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Collect.chat

Collect.chat

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Веб-сайт: collect.chat

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Collect Chat — это интерактивный чат-бот, который собирает данные от посетителей сайта круглосуточно и без выходных, полностью на автопилоте. Чат-боты Collect.chat могут заменить статические веб-формы и торговых представителей, которые задают одни и те же вопросы каждому посетителю. Любой может создать чат-бота и установить его на веб-сайты с нулевым знанием программирования, используя Collect.chat.

Категории:

Utilities
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: collect.chat

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