Collect Chat — это интерактивный чат-бот, который собирает данные от посетителей сайта круглосуточно и без выходных, полностью на автопилоте. Чат-боты Collect.chat могут заменить статические веб-формы и торговых представителей, которые задают одни и те же вопросы каждому посетителю. Любой может создать чат-бота и установить его на веб-сайты с нулевым знанием программирования, используя Collect.chat.

Категории :

Веб-сайт: collect.chat

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Collect.chat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.