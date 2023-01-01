Piazza — это бесплатное онлайн-место для встреч, где студенты могут задавать вопросы, отвечать и исследовать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю под руководством своих преподавателей. Студенты, а также преподаватели могут отвечать на вопросы, способствуя здоровой совместной дискуссии.

Веб-сайт: piazza.com

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