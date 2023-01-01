Fini предоставляет вам неутомимого ИИ-агента, готового мгновенно отвечать на вопросы клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Интегрируйте свои любимые инструменты, включая Zendesk, Slack, Discord и многие другие.

Веб-сайт: usefini.com

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