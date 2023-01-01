Установите повестку дня встреч на автопилоте с помощью AgendaAI. AgendaAI автоматически генерирует повестку дня для любой встречи по вашему выбору, когда вы подключаете ее к Slack или отвечаете на несколько вопросов.

Веб-сайт: charma.com

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