Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Централизованное и практичное приложение для заметок о встречах. Управляйте заметками, повестками дня и задачами вместе со своей командой. Более 20 интеграций рабочих приложений.

Веб-сайт: hugo.team

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