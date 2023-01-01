Организуйте свою жизнь и достигайте своих целей с помощью Daily Planner App Brite — идеального приложения для повышения продуктивности, которое объединяет задачи, календарь, привычки, заметки, распорядок дня, цели и более 20 функций в одном приложении для iPhone, iPad, Mac и Интернета.

Веб-сайт: britetodo.com

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