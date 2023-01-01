С помощью Basaas вы можете обеспечить бесперебойную цифровую работу для каждого сотрудника, одновременно повышая производительность. Basaas включает в себя унифицированное и интегрированное цифровое рабочее место и управление задачами между приложениями для повышения вашей производительности. Вы можете поддержать каждого коллегу с помощью независимого от устройства цифрового рабочего места и распространять свои приложения среди команд или отделов. Вы также можете интегрировать все инструменты управления задачами в комплексное решение и упростить повседневную работу для всех сотрудников в одном решении.

Веб-сайт: workplace.basaas.com

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