WebCatalog
Adenin

Adenin

adenin.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Adenin в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Digital Assistant — это чат-бот-помощник с искусственным интеллектом, который упрощает работу и повышает производительность. Порадуйте и расширите возможности своих сотрудников с помощью отмеченного наградами цифрового рабочего места, которое, как доказано, повышает удовлетворенность работой на 17%. Подключите используемые вами бизнес-приложения из каталога приложений к централизованному интеллектуальному помощнику и просматривайте свои данные в режиме реального времени в адаптивных картах. Прикрепите карточки к доске, чтобы получить краткий обзор вашего дня, или подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить обновления.

Веб-сайт: adenin.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Adenin, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

WorkJam

WorkJam

app.workjam.com

Formstack

Formstack

formstack.com

Basaas

Basaas

workplace.basaas.com

Noom

Noom

noom.com

Rosetta Stone

Rosetta Stone

learn.rosettastone.com

VivaRecharge

VivaRecharge

app.vivarecharge.com

OnceHub

OnceHub

account.oncehub.com

Discovery Education

Discovery Education

app.discoveryeducation.com

ftrack

ftrack

pvs.ftrack.com

Landbot

Landbot

app.landbot.io

Kognity

Kognity

app.kognity.com

Chatsimple

Chatsimple

app.chatsimple.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности