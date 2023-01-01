Adenin
adenin.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Adenin в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: adenin.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Adenin, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
WorkJam
app.workjam.com
Formstack
formstack.com
Basaas
workplace.basaas.com
Noom
noom.com
Rosetta Stone
learn.rosettastone.com
VivaRecharge
app.vivarecharge.com
OnceHub
account.oncehub.com
Discovery Education
app.discoveryeducation.com
ftrack
pvs.ftrack.com
Landbot
app.landbot.io
Kognity
app.kognity.com
Chatsimple
app.chatsimple.ai