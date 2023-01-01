Digital Assistant — это чат-бот-помощник с искусственным интеллектом, который упрощает работу и повышает производительность. Порадуйте и расширите возможности своих сотрудников с помощью отмеченного наградами цифрового рабочего места, которое, как доказано, повышает удовлетворенность работой на 17%. Подключите используемые вами бизнес-приложения из каталога приложений к централизованному интеллектуальному помощнику и просматривайте свои данные в режиме реального времени в адаптивных картах. Прикрепите карточки к доске, чтобы получить краткий обзор вашего дня, или подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить обновления.

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